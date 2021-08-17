農委會9日公告台南市農產業全部項目辦理現金救助及低利貸款，農業局已於17日預撥災損救助金至公所。（南市府農業局提供／張毓翎台南傳真）

受到8月上旬西南氣流豪雨影響，農委會9日公告台南市農產業全部項目辦理現金救助及低利貸款，市府農業局已於17日預撥災損救助金至公所，請各公所轉撥相關農民，協助農民儘速恢復農業生產。

農委會11日公告台南地區落花生、木瓜、龍眼、西瓜、洋香瓜、香瓜、文心蘭、火鶴、食用玉米、蔬菜（二）瓜果類及（三）短期葉菜類等作物，免現勘損失率，且當農民具有產銷履歷、領有同品項農業天然災害現金救助有案、領有對地綠色環境給付計畫者，免現勘。其餘項目仍要有種植事實及災損20％才可救助。

農業局長謝耀清表示，符合此次公告資格的農民請於8月10日至8月19日止，向土地所在地公所提出申請，申辦時請攜帶「身分證、印章、存款簿、土地所有權狀（或土地登記簿謄本）」，若是承租土地必須檢附有效期間內之「土地委託經營或租賃契約書」。

白河區公所已獲取台南市政府農業局推估救助金核撥32萬元，區長董麗華說，今日農業局辦理抽查程序後核定撥款第一批，預估針對符合條件之龍眼災損6戶可獲補助款31萬7670元，其餘等農業局辦理抽查程序後核定救助盡速撥款。