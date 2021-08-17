聯亞疫苗EUA沒過，國民黨立委賴士葆表示，聯亞與高端兩者都是國產疫苗，但是相形之下，高端疫苗所受到的政治保護力與關注力扭曲了科學試驗的本質。

賴士葆表示，聯亞疫苗沒有通過EUA的審核，只要在公平、公開、公正、客觀的基礎上，讓科學的證據說話，大家都不會有意見。聯亞與高端兩者都是國產疫苗，但是相形之下，高端疫苗所受到的政治保護力與關注力扭曲了科學試驗的本質。

賴士葆批評，讓政治力介入的高端疫苗承載來自總統的期待，後來高端疫苗通過EUA審查被外界認為是照劇本通過，食藥署稱高端疫苗所呈現漂亮的數據，被中研院的院士轟為一堆沒用的數字。

賴士葆指出，聯亞雖未通過國內的EUA審核，然而若繼續做第三期試驗，若可驗證有效力證明仍可以敗部復活。國人期待的疫苗是能得到國際認證，有效力、有保護力的疫苗，讓國人可以安心的施打，不是像高端疫苗，沒有做第三期試驗，取巧的用免疫橋接的方式，在國人質疑聲中通過EUA。

賴士葆批評，高端沒有保護力證明，靠著政府官員的呵護、宣導、帶動，高端疫苗變成愛國疫苗，變成政治正確，變成愛台灣的證明，科學的產物被政治玩殘了，沒人理會計畫主持人所呼籲的政治歸政治科學歸科學。