「世界球后」戴資穎今晚在東京奧運女子四強賽，以直落二擊敗印度羽球一姐辛度，取得明天金牌戰門票，然而，就在小戴昨天擊敗泰國強將依瑟儂(Ratchanok Intanon)晉級4強之際，卻有網友收到一封假冒小戴之名發出的簡訊，內容掰稱，她進入4強後，在球場被大陸選手挾持，要網友幫忙匯100萬元救她，由於簡訊以簡體字撰寫，許多用詞也不像是台灣人的習慣用語，立即被網友識破是粗糙的詐騙技倆，讓人網友看到笑到不行。

有網友在臉書社團《爆料公社》貼出一段收到的簡訊，內容以簡體字寫著：「我是戴資穎，我剛剛進四強後，在後場被中國選手挾持了，被關在奧運羽球場的休息室裡，他們要我提交100萬到這個帳戶才放我走。我告訴你，回台灣後立馬還10倍給你，只要你打錢幫助我，待我自由之日，就收你當我的徒弟，保證讓你當上奧運國手，為國爭光，君無戲言！」

網友收到簡訊笑歪，貼在網路上，要大家「趕快去救小戴」，還有網友也收到，直接表示「不要！當國手好累！」

該簡訊之所以一下子就被揭穿是詐騙，網友點出幾項容易分辨的「疑點」，除了整篇都用簡體字饌寫，裡面幾個用詞像是「打錢」、「提交」，都非台灣人的慣用詞，其中「收徒弟」、「保證當奧運國手」，更不像是台灣人回報的方式，讓網友大呼：「要騙也要逼真點」。

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