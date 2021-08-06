小蒙牛推出打疫苗享9折、打完2劑85折優惠活動，卻遭網友大罵「沒疫苗打還被當低端人口」。(圖／小蒙牛臉書)

知名火鍋連鎖店家小蒙牛今天(6日)推出「疫苗換折扣」優惠，表示可憑疫苗接種卡享有9折甚至85折優惠，未料活動推出後，網友們不僅不賞臉，反而怒灌臉書大罵，表示自己沒疫苗打就很不爽了，還要被店家嘲諷更不爽。

小蒙牛今天凌晨零時整點在臉書PO文，宣告即日起到10月底，只要有接種過第一劑疫苗的顧客，就能享有9折優惠，打完兩劑的人甚至能享有85折優惠，但優惠對象僅限施打者本人。

未料PO文貼出後，不少網友不但不賞臉，反而灌爆小蒙牛臉書：「這是在嘲笑沒疫苗可打的人嗎」、「年輕人打不到疫苗已經夠燜了，還要被嘲諷」、「是不知道疫苗不足嗎，還推出這種爛活動」、「推這個企劃的是不是不想領年終了？」、「你們行銷真是個人才，是不是同業派來臥底的」、「貴公司可能不知道消費主力群都還沒打到疫苗，這活動真可笑」、「疫苗充足的國家這樣玩可以，但台灣現在是一堆人想打沒得打」、「簡直負面行銷教材」、「因為這個活動，從此列入拒絕往來戶」。

更有不少人酸：「我年輕人太低端，不配吃高端小蒙牛」、「打高端才能吃高端小蒙牛嗎」、「你怎麼會覺得打完疫苗的高官跟老人會來光顧」，儘管小蒙牛粉專小編不斷強調「若家人或朋友同行，有人是已打疫苗就可以享折扣的，就是多省一些」，也允諾會回報上級改進，但依舊不被網友接受。

小蒙牛也在傍晚緊急調整活動，將優惠對象改為「已填寫疫苗登記意願表民眾」享有9折優惠，不少網友也給予肯定：「有錯就改，支持」、「應變還不錯」。