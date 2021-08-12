上演「活春宮」的當事人不一定會觸法，但拍攝者、網路轉傳者恐惹官司。新北市一對國中生情侶在夾娃娃機店內發生性關係，男生短短42秒就繳械，一舉一動卻被監視器拍下還遭上傳臉書，網友嘲諷「沒錢開房間」、「年輕人就是年輕人，太衝動」。事後家長陪同提告，檢警抓到2名散播影片男子，其中一人賠償7萬元和解，另一人尚未達成和解，被依違反兒少性剝削防制條例起訴。

2019年9月，新北市一對國中生情侶，夾娃娃夾到慾火難耐，見四下無人，竟在機台前上演活春宮，結束後還自備衛生紙，將沾到液體的地面、機台擦拭乾淨才離開，但他們的一舉一動卻全被監視器拍下，事後還被人上傳臉書。

影片外流後引發熱議，網友譏諷「年輕人就是年輕人，太衝動了！」、「應該是國中生沒錢開房間」、「別人國小打砲 我35處男」、「隨身帶衛生紙真是好習慣」。當時新北市教育局立即要求臉書管理部門下架影片，並通報家長及校方介入處理。

事後女方家長提告，據ETtoday新聞雲報導，檢警查出黃姓、陳姓男子在臉書散播相關影片，但兩人彼此並不認識，也不是娃娃機店工作人員，都說是間接得到影片。後來陳男坦承散播影片並跟家長7萬元和解，黃男則尚未和解，被依違反兒少性剝削防制條例起訴。

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