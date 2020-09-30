北市萬華區春色無邊、豔名遠播，康定路「鑽石大樓」甚至成打卡熱點。中秋連假前夕，萬華警分局分兵多路，一舉破獲4個應召據點，逮捕17名賣淫女子。據悉，萬華區情色業者，主打「薄利多銷」，全套性交易只要1500元，且應召女力拚「翻桌率」，賣力讓男客5分鐘就繳械。

北市康定路的「鑽石大樓」，長年都有私娼、應召站，以一樓一鳳方式，暗藏春色進行性交易，這些鶯鶯燕燕還會跑到樓下的小巷中站成一排，讓經過的尋芳客「選妃」。甚至還有外送員送餐到該大樓，看到穿著清涼的小姐站滿樓梯，讓他害羞驚呼：「我下樓後連我是誰都快不知道了」。

今（30日）凌晨40名萬華警力，兵分4路前往康定路、貴陽街等據點，進行破門查抄，一舉逮捕17名大陸籍女子，其中9女是以觀光名義來台，逾期居留持續賣淫。警方破門時，其中有兩對男女正在「辦事」，看到警察手忙腳亂無處遮掩，遭當場逮捕。

據自由時報報導，萬華情色業者主打「薄利多銷」，喊出全套性交易只要1500元，業者抽700元、應召女拿800元。而對應召女來說，「時間就是金錢」，為了多接客，「賣力」服務，甚至可讓男客5分鐘繳械。

(中時新聞網)