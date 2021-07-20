羽球球后戴資穎在IG分享的一張搭機照，接露東京奧運中華隊選手坐經濟艙，代表團長官及總教練卻搭乘商務艙，引發社會不滿，接著連選手的住宿飯店、飲食都引發外界討論，而曾是田徑隊選手的郭彥甫對此事件很有感，稍早就在臉書發文感嘆：「如果選手村真的離會場太遠，飯店幾顆星真的不重要！選手要的是生捱（涯）上實質的好好照顧」。

畢業於體育學院的郭彥甫，學生時期是田徑好手，畢業快20年的他，有感東奧選手搭機和食宿風波，郭彥甫也發文表示，他無法了解內部實情，寧願相信其中有很多無奈因素「但這無奈會不會也是社會氛圍的一部份生成的結構？社會怎麼看運動員？怎麼看學校的運動員？」郭彥甫認為，這也是很大的關鍵。

郭彥甫進一步指出：「如果選手村真的離會場太遠，飯店幾顆星真的不重要！選手要的是生捱（涯）上實質的好好照顧，包含培訓、比賽、對外的比賽、移地訓練、與國際選手有很頻繁的訓練與比賽，因為最終要的是成績」，郭彥甫直言：「一個選手能有幾次奧運？要他披上你的會旗就給他完全國際規格的支持，因為他要拿的是國際大賽獎牌，不是全運會，這是義務也是應該的。」

郭彥甫臉書全文。（圖／取材自郭彥甫臉書）

郭彥均發文引發網正反兩面熱議，他也現身留言呼籲：「大家理性！」有粉絲讚他「你的看法都很清楚簡單」，還釣出郭彥均回應：「重要的事我腦子想的不拐彎」。