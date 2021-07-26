全國運動會十月舉辦，藍委林思銘指出，游泳池至今未解封，游泳選手、教練心急如焚，林思銘希望疫情指揮中心參考東奧作法，在一定條件下，讓選手恢復泳池訓練。比如參考東京奧運游泳比賽中，所有選手每次下水前都要做快篩。

林思銘表示，全國運動會即將於十月在新北市舉行，受疫情影響，多數選手已整整69天無法進行常規訓練，終於等到明(27)日解封可以恢復正常，唯獨游泳選手的重要訓練場地游泳池，至今仍維持不開放。

林思銘說，地方上準備參賽的游泳選手與教練都非常焦急，8月23日起主辦單位開始接受報名、進行資格審查，選手們再不進行泳訓，恐怕趕不及在比賽前調整到最佳狀態。選手與教練曾經向地方政府表達希望採取單人單水道、上岸立即戴上口罩，並控制同一時間訓練人數不超過20人等防疫方案，爭取中央支持開放游泳池供訓練使用，但至今迄無下文。

林思銘指出，單人單水道可以保護選手不與他人接觸，另外在東京奧運的游泳比賽中，主辦單位要求所有選手每次下水前都要做快篩，也是一種可以參考的做法，他想為這些準備已久的游泳選手請命，希望中央疫情指揮中心盡快訂出防疫指引，讓選手們可以回到泳池，進行賽前訓練。