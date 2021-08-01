【泳池是新冠病毒的傳播媒介？】

史丹佛醫學院傳染病專家達賴（Sudeb Dalai）說：「泳池水中的氯和溴，是很好的殺菌的配方，但即便是一般水源，如湖泊、池塘，也都不是新冠病毒的傳播媒介。」他解釋，新冠病毒離開人體，確實能在泳池環境內存活，但若是放有消毒水的水域，病毒既活不了太久，也無法再具同等的傳染力，但這不代表，在泳池感染新冠的風險為零。在人擠人的水域，民眾還是得小心，別與其他人靠得太近，尤其是室內泳池，如果進場人數太多就會成為巨大的病毒溫床，且病毒主要是透過空氣中的氣溶膠、飛沫傳染，因此許多人碰過的扶手、階梯、水上用具，也都會成為傳染媒介。

【腹瀉問題請勿使用泳池】

不過今年夏天，美國疾病控制中心Centers for Disease Control向美國民眾發出了一個嚴重的警告：「如果有腹瀉問題的民眾請不要使用泳池。」新冠肺炎很難在游泳池傳染，三溫暖、親水公園等地方都很安全，民眾其實可以放心前往。CDC在網站上說：「沒有證據顯示，新冠病毒能透過水來傳播。」

不過近期美國疾病控制與預防中心在推特上發佈了一項警告：「如果民眾今年夏天正遭受腹瀉和其他腸道相關疾病的影響，就切記不要到游泳池游泳。」這條推文還強調，「如果你的孩子腹瀉了，也不要讓他們游泳，一個人腹瀉就能污染整個泳池。」

【「隱胞子蟲」會嚴重腹瀉長達1週】

CDC還發佈了一個噁心的卡通圖片，裡頭有一個孩子從水滑梯上滑下來，身後跟著一條棕色線，CDC專家在此強調的是過往每年夏季都會出現的「隱胞子蟲」，這種病蟲在泳池中格外容易傳染，有些人喝到水會嚴重腹瀉長達1週，有些人則會因此感染急性結膜炎。隱胞子蟲之所以難纏是因為其身體構造外有一層保護殼，能在消毒水中存活很長時間，並不害怕各種含氯的消毒劑。CDC比喻，在泳池裡接觸到一個有腹瀉症狀的人，就跟在馬桶裡做水下呼吸一樣，會暴露在大量的病菌之下。巴爾的摩仁慈醫學中心初級照護醫師波林（Kathryn Boling）解釋，腹瀉的成因很多，許多傳染病都會引發腹瀉症狀，如果不清楚自己身上的病症為何，很容易在游泳時傳染給別人。

Don’t swim or let your kids swim if sick with diarrhea. One person with diarrhea can contaminate the entire pool. Learn more ways to keep you and those you care about healthy. #HealthySwimming https://t.co/3ogS3ZlQX6 pic.twitter.com/lbN6uvvufu — CDC (@CDCgov) July 1 2021

雖然這整個話題跟圖片都很噁心，但這確實是一個很好的建議。根據CDC關於腹瀉和游泳的指導意見表示：「水中的糞便物質可以傳播大腸桿菌等細菌，這將帶給感染者更多的腹瀉現象，還有如果民眾在進去游泳池或熱水浴缸前，可以用測試條來確保水中的氯或溴含量足夠高，以殺死水中的細菌。」

圖片來源：Unsplash

資料來源：TONY TRAN(2021JUL 6).CDC WARNS AMERICANS NOT TO HAVE DIARRHEA IN THE POOL. Futurism