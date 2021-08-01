【泳池是新冠病毒的傳播媒介？】
史丹佛醫學院傳染病專家達賴（Sudeb Dalai）說：「泳池水中的氯和溴，是很好的殺菌的配方，但即便是一般水源，如湖泊、池塘，也都不是新冠病毒的傳播媒介。」他解釋，新冠病毒離開人體，確實能在泳池環境內存活，但若是放有消毒水的水域，病毒既活不了太久，也無法再具同等的傳染力，但這不代表，在泳池感染新冠的風險為零。在人擠人的水域，民眾還是得小心，別與其他人靠得太近，尤其是室內泳池，如果進場人數太多就會成為巨大的病毒溫床，且病毒主要是透過空氣中的氣溶膠、飛沫傳染，因此許多人碰過的扶手、階梯、水上用具，也都會成為傳染媒介。
【腹瀉問題請勿使用泳池】
不過今年夏天，美國疾病控制中心Centers for Disease Control向美國民眾發出了一個嚴重的警告：「如果有腹瀉問題的民眾請不要使用泳池。」新冠肺炎很難在游泳池傳染，三溫暖、親水公園等地方都很安全，民眾其實可以放心前往。CDC在網站上說：「沒有證據顯示，新冠病毒能透過水來傳播。」
不過近期美國疾病控制與預防中心在推特上發佈了一項警告：「如果民眾今年夏天正遭受腹瀉和其他腸道相關疾病的影響，就切記不要到游泳池游泳。」這條推文還強調，「如果你的孩子腹瀉了，也不要讓他們游泳，一個人腹瀉就能污染整個泳池。」
【「隱胞子蟲」會嚴重腹瀉長達1週】
CDC還發佈了一個噁心的卡通圖片，裡頭有一個孩子從水滑梯上滑下來，身後跟著一條棕色線，CDC專家在此強調的是過往每年夏季都會出現的「隱胞子蟲」，這種病蟲在泳池中格外容易傳染，有些人喝到水會嚴重腹瀉長達1週，有些人則會因此感染急性結膜炎。隱胞子蟲之所以難纏是因為其身體構造外有一層保護殼，能在消毒水中存活很長時間，並不害怕各種含氯的消毒劑。CDC比喻，在泳池裡接觸到一個有腹瀉症狀的人，就跟在馬桶裡做水下呼吸一樣，會暴露在大量的病菌之下。巴爾的摩仁慈醫學中心初級照護醫師波林（Kathryn Boling）解釋，腹瀉的成因很多，許多傳染病都會引發腹瀉症狀，如果不清楚自己身上的病症為何，很容易在游泳時傳染給別人。
雖然這整個話題跟圖片都很噁心，但這確實是一個很好的建議。根據CDC關於腹瀉和游泳的指導意見表示：「水中的糞便物質可以傳播大腸桿菌等細菌，這將帶給感染者更多的腹瀉現象，還有如果民眾在進去游泳池或熱水浴缸前，可以用測試條來確保水中的氯或溴含量足夠高，以殺死水中的細菌。」
圖片來源：Unsplash
資料來源：TONY TRAN(2021JUL 6).CDC WARNS AMERICANS NOT TO HAVE DIARRHEA IN THE POOL. Futurism
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