新冠本土疫情趨緩，財信傳媒董事長謝金河5日在臉書發文表示，在這波Delta變種病毒肆虐下，台灣是唯一控制住疫情的國家，遭網友噓爆，前立委孫大千也批說，台灣人民就是被這些歌功頌德、粉飾太平的言論給害慘了。

孫大千今（7）日在臉書指出，台灣現在最不需要的，就是只會幫民進黨政府吹捧帶風向的聲音。第一波本土疫情的發生，他表示，完全就是因為3+11和諾富特飯店的混居事件，指揮中心責無旁貸，並質疑，台灣人民為什麼還要感謝陳時中呢？將近1萬5000人的確診和將近800人的犧牲，指揮中心被罵到體無完膚恐怕也只是剛好而已吧？

針對台灣的疫苗採購政策，孫大千痛批「完全失敗」，從去年驕傲自大的宣稱已做了超前部署，到現在到貨率寥寥可數，還要淪落到去接受國際友邦的疫苗援助，好不容易單劑的疫苗覆蓋率才能夠達到35%，居然還能沾沾自喜、自鳴得意，這究竟是阿Q精神？還是鴕鳥心態呢？

孫大千認為，台灣人民才是克服第一波本土疫情的英雄。（圖／摘自孫大千臉書）

孫大千並提到，在第一波本土疫情來襲時，既不出來檢討3+11，也不批評諾富特飯店混居問題，對於疫苗採購落後更是一聲不吭，現在等到第一波本土疫情在台灣人民自制自救的努力下稍微緩和，就迫不及待出來幫民進黨政府搽脂抹粉，這樣的發言有什麼公信力呢？

他認為，台灣人民才是克服第一波本土疫情的英雄，至於陳時中和指揮中心的那些兩光學者專家們，那就省省吧。