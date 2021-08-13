近期航運三雄股價跌跌不休，幾乎從高點腰斬，內外資對指標股長榮目標價多空分歧，最高上看371元，但美銀狂砍只給89元，高低差距達3倍以上。財信傳媒董事長謝金河表示，外資美銀突然對長榮潑冷水，很像先前聯博（Bernstein）在聯電往60元時發布報告，要大家趕快跑，目標價40元，但後來聯電股價又衝更高；他認為，全球貨櫃航運馬士基、赫伯羅特周四（12日）股價大漲，而台灣貨櫃三雄繳出史上最好成績單，此時市場聚焦在於，看誰能洞悉今年第四季及明年的景氣。

謝金河在臉書發文指出，這一陣子，航運股殺聲震天，貨櫃航運三雄在當沖、短線資金退潮下，股價幾乎腰斬。就在投資人慌亂手腳之際，外資的美銀又來砍一刀，將長榮海運調降「劣於大盤」，目標價是89元。他直指，在關鍵時刻，外資突然跑出來潑冷水的舉動，很像先前聯博（Bernstein）在聯電往60元時發布報告，要大家趕快跑，目標價40元，結果報告出來，聯電股價又上一層樓。

關於長榮海運評價，謝金河指出，本土法人估372元，富邦投顧估189元，滙豐估165元，花旗環球估120元，美銀估89元，「這個估值南轅北轍，完全各說各話，而這也可以看出市場對航運產業的未來有完全不一樣的看法。」

謝金河強調，牽動股價最核心的仍是基本面，今天全球貨櫃航運股全面大漲，馬士基來到19050丹麥幣，是歷史新高，德國的赫伯羅特漲到226.8歐元，也是歷史上最高價，市值約1.58兆台幣，赫伯羅特未來兩年船舶噸位會被長榮追上，而長榮海運市值約7179億台幣，相去甚遠。

而除了馬士基，赫伯羅特、日本ONE集團的三大航商股價都飆升，商船三井從1487到7510日圓，日本郵船從1091漲到8280日圓，川崎汽船也是從714漲到4810日圓。這次大漲23倍的南韓現代商船從51100韓元拉回36550韓元，約回了28.47%，也沒有台灣貨櫃三雄那麼慘。

台灣貨櫃三雄已交出半年報，三家公司半年淨利1709億元，第一季752.92億元，第二季956.27億元，這是史上最好的成績單，陽明上半年EPS 17.88元，萬海、長榮也都超過15元，這個時候，市場如何評價？謝金河認為，「就看誰能洞悉今年第四季及明年的景氣！」