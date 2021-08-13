降級不鬆懈，台中市議員朱暖英攜手台灣水木清華校友會，捐防疫物資挺前線員警。（民眾提供／盧金足台中傳真）

全國警戒調降為二級，但新冠肺炎Delta變異病毒來勢洶洶，防疫上緊發條，第一線警察人員與民眾直接接觸，為染疫高風險族群之一，南屯區朱暖英議員與台灣水木清華校友會致贈口罩1萬5千個、乾洗手液150瓶等防疫物資，由第四分局分局長許明耀及四名派出所所長代表受贈，該分局回贈感謝狀表達感謝。

秉持同島一命齊心抗疫，朱暖英看到員警24小時參與防疫，感佩警察於防疫期間的辛勞貢獻，號召台灣水木清華校友會主動捐贈防疫口罩、乾洗手液予警察使用，期盼警察在維護治安、協助抗疫、守護民眾無後顧之憂。

台中市政府警察局第四分局表示，防疫期間感謝市議員及民間單位協助員警推動防疫工作，緩解疫情期間帶來的焦慮與不便，成為員警最強而有力的後盾。

許明耀強調，疫情雖然轉趨穩定，仍請大家不要懈怠，再次呼籲民眾外出時務必全程配戴口罩、切勿群聚，遵守防疫政策及措施，團結一致共同戰勝病毒，維護你我美好家園。