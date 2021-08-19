全球原物料大漲加上各工地常找不到工人，讓工程成本大增。市議員施志昌19日針對市府各項工程建設提出擔憂，質詢建設局原本預計招標或是已經招標出去的工程將造成大幅延宕。建設局局長陳大田說，確實有部分工程受到影響，市府會檢討各招標案件，讓工程能順利進行。

施志昌表示，大甲有三項建設地方上也相當期待，過去他也不斷的要求市府能儘速規劃與動工，如大甲火車站旁日式宿舍、連結大安濱海樂園、大安媽祖文化園區與龜殼生公園的虹橋與觀海橋。

施志昌說，大甲火車站旁日式宿舍，過去為台鐵員工的宿舍，後來荒廢後建物也逐漸傾頹。林佳龍市長時期開始針對這些建物作外觀上的整修，去年建設局也與各局處開始做大甲火車站前的整體規劃，交通局已開始針對公車停靠做調整與新的公車候車亭設計，但日式宿舍規劃目前還沒看到？大約何時會開始動工。

施志昌指出，觀海橋與虹橋連結大安三處重要的觀光景點。觀海橋去年蔡其昌副院長從中央爭取1680萬、地方配合款1120萬建設觀海橋並連結自行車道，去年九月宣佈開工。但虹橋部分，已經荒廢多年，去年他就希望建設局能針對虹橋開始做規劃設計，今年是否能順利動工？

陳大田表示，建設局會對工程款做檢討，工程款原本就有保留一些彈性，可以多負擔一些成本，希望能讓市府的工程順利進行。大甲火車站日式宿舍目前正在做細部設計，整體工程金額約3500萬；包含水電、建物整修與指標性樹屋的規劃。虹橋的部分工程金額為4470萬，順利最快今年底就可發包。