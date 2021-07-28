藍營要求執政黨提高運動發展經費 劉世芳：蔡政府經費比馬政府多2.5倍 11:422021/07/28 中時 吳家豪 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 民進黨立委劉世芳 (吳家豪攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨今日召開記者會要求政府應該提高運動發展經費。民進黨立院黨團幹事長劉世芳今日於線上記者會回應，蔡政府編列的運動發展基金比馬政府時期多2.5倍，不懂國民黨在批評什麼。 劉世芳表示，不相信民進黨執政後對運動選手的照顧有比國民黨執政時期少，蘇內閣上任後，運動發展基金已增加2.5倍，前瞻基礎建設也增加6倍，經費是越來越多。 劉世芳指出，目前體育署已經安排70名國手保障教職，未來會越來越多，不懂國民黨在批評什麼。 蔡英文、賴清德預告打國產疫苗 藍委籲綠營響應 綠委：沒必要逐個表態 高市國民黨團發起連署 喊話中央普發現金1萬元 #運動 #經費 #劉世芳 #5倍 #國民黨 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 雲端發票開獎烏龍 創世基金會籲捐助植物人 15:022021/07/28 寶島 彰化縣議會國民黨團提案要求發現金 1萬元直接撥到帳戶 13:052021/07/28 政治 蘇揆送東奧返台國手泡麵、環保筷 侯漢廷：連居家防疫關懷包都不如 13:282021/07/28 政治 以色列無意間建立了侵犯隱私的臉部識別數據庫 卻不想關閉它 14:002021/07/28 科技 支持運動選手 藍委喊運發基金應匡列80億 10:432021/07/28 政治 上百政要LINE紀錄遭駭客入侵！劉世芳：將要求NCC嚴查 12:082021/07/28 政治 台南藍軍提案要求 普發5000元現金紓困 15:442021/07/28 政治 社評／美國價值與體制的衰退 04:102021/07/28 焦點新聞 勞工紓困杯水車薪 賴香伶喊話蔡政府排富後廣發現金 14:552021/07/28 政治 振興兼防疫 政院顧問力推數位券 04:102021/07/28 焦點要聞 綠委拋出振興5倍券想法 民進黨立院黨團：尊重 11:392021/07/27 政治 政治熱門新聞 蔡英文挺高端完成意願登記後 網友反應曝光 - 政治 看完陳時中最新民調 黃暐瀚爆綠營內幕 - 政治 看到蔡英文民調吳子嘉脫口這句 郭正亮嘆：2％太小 - 政治 高端疫苗開放預約後 郭正亮脫口一句 - 政治 陳其邁一份民調出爐 網反應曝光 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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