國民黨今日召開記者會要求政府應該提高運動發展經費。民進黨立院黨團幹事長劉世芳今日於線上記者會回應，蔡政府編列的運動發展基金比馬政府時期多2.5倍，不懂國民黨在批評什麼。

劉世芳表示，不相信民進黨執政後對運動選手的照顧有比國民黨執政時期少，蘇內閣上任後，運動發展基金已增加2.5倍，前瞻基礎建設也增加6倍，經費是越來越多。

劉世芳指出，目前體育署已經安排70名國手保障教職，未來會越來越多，不懂國民黨在批評什麼。