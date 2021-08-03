國民黨推特宣揚羽球男雙「麟洋配」獲台灣羽球史上首面金牌，在我國英文國名縮寫ROC旁顯示俄羅斯奧會會旗縮圖，遭民進黨團開酸鬧國際笑話，讓人啼笑皆非。國民黨表示，這是推特官方系統性的處理，要求蔡政府不應該漠視不理，應向推特表達嚴重關切，推特應做出適當的修正。

國民黨說明，這次俄羅斯代表團無法以國家名義出賽，因此改用俄羅斯奧會名義出賽，其英文縮寫與我國國號英文縮寫同樣為ROC，而推特經常會因應趨勢變化而推出內建關鍵字的表情符號，這次ROC呈現俄羅斯奧會會旗縮圖，確實造成我國國人及相關單位在推特上使用＃ROC的困擾，也易造成國際間混淆。

國民黨指出，ROC是我國英文名稱「Republic of China」的縮寫，我國民間及官方的對外上也經常使用ROC縮寫來代表我國，甚至我國外交部推特帳號的名稱「 Ministry of Foreign Affairs ROC」，也是以「ROC」代表我國國號的英文縮寫。

國民黨表示，這次推特事件，不僅蔡英文總統官方推特過往貼文的＃ROC字樣旁出現俄羅斯奧會會旗縮圖，民間團體的推特貼文例如蘋果日報、美國之音等媒體官方推特的過往貼文現今也出現同樣的情況。

國民黨說，此次推特官方也往前溯及，因此，包括蔡英文總統2017年官方推特上的ROC，目前字樣旁也呈現俄羅斯奧會會旗縮圖；推特的系統性處理並非刻意為之，面對我國國號縮寫旁呈現其他旗幟圖樣，蔡政府應該表達關切，要求推特官方做出適當的修正，避免造成國人使用上的困擾與國際間對我國國號的混淆。