疑似解放軍的039D（也有專家稱為039C）型潛艦

軍事分析家說，中方改裝039A型潛艦，以打造更安靜的039D（也有專家稱為039C）新型號，在於萬一必要時，協助海軍武統台灣，並準備因應東海與南海的領土衝突。

據《南華早報》（South China Morning Post）8日報導，法國潛艦百科全書作者吉內維爾（Eric Genevelle），以及美國海軍潛艦前聲納技術員史特恩（Richard W. Stirn）最近合著的研究說，如今中方海軍擁有更先進的新潛艦，其中最引人矚目的，就是它外型奇特，似乎能增進隱形和敏捷性的潛望塔。

而澳門軍事觀察家黃東說，中方研製039D，是為了準備數十年的武統。他強調，從相關設計，還有舵、潛望塔，通風口和通水孔等修改看來，都是為了沿海淺水域的軍事行動，而這和美俄的深潛模式截然不同。「就某種程度看來，這些修改和設計告訴我們，台灣是這款039型潛艦的頭號目標。」

北京軍事專家李杰也贊同黃東的看法，並指出，這改裝可以視為解放軍對美國海軍俄亥俄、洛杉磯，海狼和維吉尼亞級等4款作戰核潛艦現代化計畫的回應。而相關計畫將持續20年，估計將耗資150億美元（近4180億台幣）。

「由於航程遙遠，一旦有台灣突發事件，美國肯定會在亞太區部署核動力潛艦，」李杰說，「但因為事情就在門口發生，解放軍只需要出動039型潛艦對付它們就行了。」

039A型潛艦是中方第一款裝備「絕氣推進」（AIP）系統的傳統潛艦，主要是為了成為反艦巡弋飛彈（ASCM）平台而設計，它能在難以進入的海岸淺水域潛藏較長的時間。而吉內維爾和史特恩所謂的039D型潛艦擁有獨特的隱形潛望塔，他們在個人網站上說，照片最初是在5月12日，也就是它在武漢船廠下水前幾天被拍到，並放上中國社群媒體平台。

吉內維爾指出，潛望塔的形狀似乎經過研究，以更能反射表面的雷達波。此外，他說，潛望塔上的消音塗層看來不同，而輪廓也不明顯得多。他們強調，圓頂蓋、舵、航行燈、潛望塔上的觀察窗，甚至排氣格柵和船體上的其他零組件都進行了修改。

文章中說，039D據信是中方海軍現役柴電潛艦中最安靜的之一，而潛望塔上的排氣擴壓器位置也已升高。它的潛望塔設計類似瑞典打造，預計最早2024年下水的A-26布萊金厄級（Blekinge class）潛艦，令各方推測中方海軍是否又追上領先的潛艦技術。

而吉內維爾去年12月出版了潛艦百科全書，詳述第二次世界大戰以來，全球打造的各式潛艦。他和史特恩研究發現，這款擁有獨特潛望塔的潛艦不過是中方近30年來，根據039A型潛艦研製的超過30多款潛艦之一。至於改變潛望塔形狀等種種調整，目的都是為了讓它更安靜。

不過，如吉內維爾等潛艦觀察家很想知道，這些絕氣推進式潛艦是否由鋰電池技術驅動。而北京軍事科學「遠望智庫」研究員周晨明指出，039A型潛艦已裝備了鋰電池，以支援絕氣推進系統。

一位解放軍消息人士透露，北京要打造以039型潛艦帶頭，規模為世上首屈一指的傳統動力艦隊，但卻不願說明，究竟會有幾艘039型潛艦。「中國不斷在修正並升級039型潛艦，每打造兩艘，就會略加修改，而這意味有許多不同的版本」由於事涉敏感，要求不具名的這位消息人士說，「潛艦設計和軍事行動應該是最高國家機密，西方專家所謂的039A型新型號039B，039C，或甚至 039G和039AG等都不正確，因為你們可以看到，中國從來都沒這麼說，而只說是039型的不同版本。」

另一方面，周晨明說，不同版的039A型潛艦將著重對東海、南海沿岸約100-200公里近海淺水域的外國軍艦監視，還有必要的「突襲」。