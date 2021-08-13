日本將於石垣島部署防空及反艦飛彈，並在與那國島設置雷達，以強化自身安全。中共表示強烈抗議，我國防部則不作評論，僅表示會與理念相同的國家加強軍事合作。

中共軍機、軍艦近年頻頻出海演訓，突破第一島鏈，劍指太平洋，與美國一較長短的意圖非常明顯，機艦除擾台外，日本也疲於奔命，加強軍事部署也是不得不然。

但是這次的部署非常具有針對性，反艦飛彈有效射程剛好涵蓋宮古海峽與台灣本島，中共的艦隊向東穿過太平洋，最近的路線就是通過宮古海峽，日本此舉就是要威懾、監控中共機、艦的動態，已不言可喻。

日本防衛大臣岸信夫亦強調，「台灣防衛情勢穩定是非常重要的；這不只攸關日本的安全，更攸關世界局勢穩定」，並呼籲澳洲扮演更重要的角色，以形成密切的區域聯防，再加上美軍為後盾，阻止中共東進。

當然，中共已經是世界第二大經濟體，軍事實力快速增長，而且處處以大國自居，自然給鄰國造成莫大的壓力。

中共以愛好和平自居，但對台灣的武力壓迫，各國了然於心，不得不提防。大陸身為世界大國，有傲人的經濟成就，應充滿自信，而不是靠軍力耀武揚威，以展現真正的大國風範。

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