伊斯蘭聖戰士涉嫌襲擊布吉納法索北部城鎮，造成47死，其中30人是平民，布國總統卡波雷下令自19日起全國哀悼3天。

法新社報導，這是發生在西非伊斯蘭暴力猖獗地區的最新一樁血腥殺戮。

根據官方發布的行政命令，卡波雷（Roch Marc Christian Kabore）宣布，全國自19日起向這起最新襲擊中喪命的死者哀悼3天，期間政府機構的大樓降半旗，並且禁止舉辦慶典活動。

布國通訊部表示，戈爾加吉鎮（Gorgadji）周遭昨天遇襲，並造成14名士兵與3名義勇民兵死亡。

喪命的士兵與民兵當時「護衛動身前往阿賓達（Arbinda）的民眾」。阿賓達是布吉納法索另一座北部城鎮。

戈爾加吉遇襲後隨即爆發激烈的槍戰，布國政府表示，安全部隊擊斃58名「恐怖分子」，其餘倉皇竄逃，另有19人在交戰中受傷。

這是過去兩週發生的第3起布國士兵遭遇大規模攻擊，包括8月4日在尼日邊界附近30人遇害，其中11人是平民。

遇襲地區位於布吉納法索、馬利與尼日交界處的「三國邊界」，伊斯蘭聖戰士暴力即集中於這個聲名狼藉的地方，並肆虐幅員更遼闊的西非沙赫爾（Sahel）地區。