交通部公路總局中壢工務段林姓工程司，被檢舉利用核發挖掘公路許可證權限，透過黃姓白手套向機電業者索賄近500萬，檢調人員24日搜索並約談林男、黃男等19位涉嫌人、證人到案，並依違反貪汙治罪條例等罪嫌偵辦，檢方漏夜偵訊後，凌晨將黃男聲押，林男等人則全數請回。新北地院今中午裁定羈押黃男。

檢方昨指揮台北市調查處，兵分13路搜索林男鶯歌住家、中壢工務段辦公室等處，並將林男、黃男帶回偵訊；據了解，林男偵訊時否認有收賄一事。檢方連夜複訊後，將林男和其餘證人請回，另外黃男則聲押獲准。

新北地院表示，黃男經訊問後，承認涉犯商業會計法的不實會計憑證、貪污治罪條例的藉勢藉端勒索財物犯行等罪行，且有證人證述、相關物證可供佐證，法官認為其犯罪嫌疑重大，裁定羈押禁見。

檢調調查，台電公司輸變電工程處北區施工處，去年招標包括桃園大潭與新北林口等8個、總經費約4億元的電纜機電工程採購案，其中鄭姓機電業者共獲得5標，價款約2億；未料，鄭姓業者實施鋪設管線挖路工程時，黃男卻出面索賄，聲稱他是林姓工程司的代理人，若「不給錢就不發照」。

鄭姓業者與股票上市公司合機等3家下包廠商，擔心工程遭刁難，恐會影響工期得賠錢，今年初到年中，分次交付黃男10萬到100多萬元不等賄款，前後共交付近500萬，才取得臨時證動工，而後有其他得標廠商也遭索賄，不滿向調查局檢舉，全案才因此曝光。