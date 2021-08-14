直達原住民族文化館6號公車副線也隨鄭保雄特展揭牌通車。（陳淑娥攝）

已故泰雅族口簧琴大師鄭保雄是台灣國寶，台中市原住民族文化館14日舉辦「鄭保雄紀念特展」，市長盧秀燕表示，直達原民館的6號公車公車副線也通車了，未來交通更便利，將讓更多人認識鄭保雄老師、口簧琴與原民文化，讓原民文化資產傳承並發揚光大。

盧秀燕表示，鄭保雄老師兒時第一次聽到口簧琴，便立志保存推廣這屬於原住民的聲音，「他成功了！」鄭老師已成為這個文化的大師，並讓大眾認識口簧琴，但只交給他一人是不夠的，因此市府於新冠疫情三級警戒降為二級後舉辦的首場展覽，便是「鄭保雄紀念特展」。

鄭保雄長女鄭汝芝表示，展覽上每一件物品，都是父親留給家人的念想，希望能透過展覽來激勵族人勿忘母族文化，也期盼能讓更多人認識口簧琴的玄妙之處，這是爸爸追求的目標，也是身為泰雅族人的她，責無旁貸的使命。

台中市原民會主委林益陸指出，許多泰雅族人年輕時便聽過長輩吹奏這神秘又只有巴掌大小般的樂器，指尖拉扯棉繩傳遞出長短的嗡嗡聲響，奇妙的竹音共鳴蘊含著泰雅祖先的智慧與熱忱；而鄭保雄老師所創作品背後都有令人感動的故事，藉由紀念展回顧並感受大師一生風華。

另外，交通局長葉昭甫表示，直達原住民族文化館6號公車副線也隨鄭保雄特展揭牌通車，該路線是由市議員林榮進、黃仁、朱元宏極力爭取，並由市府與客運業者積極協調後誕生，希望讓更多原住民族人與遊客經由公車到原住民族文化館，一睹並愛上原民風采。