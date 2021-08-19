近期戲劇「斯卡羅」開播，引發很多爭議，對此，中山大學社會系教授台邦.撒沙勒認為，斯卡羅改編至小說「傀儡花」，而傀儡花原本就沒有美化李仙得，主要是呈現19世紀南台灣族群與外來者的互動狀況，至於美化的部分，可能是導演在戲劇操作有其詮釋的方式，比較沒有提到對原住民不公平的部分，導致與史實有落差，應該從這部影片思考邁向命運共同體時能夠學習更多不同族群的文化與歷史。

台邦.撒沙勒提及，過去至今也較少用部落的角度看歷史，缺乏族人的歷史觀，站在無論被殖民或被侵略的角度，應要給族人詮釋的空間；他指出，如牡丹社事件、羅妹號事件為例，對原住民很單純就是保衛自己的家園、守衛土地。

台邦.撒沙勒說，台灣社會也要從這樣的事件去反思，如何去對待這塊土地上最早的族群，應要有更多的瞭解，也要認識悲劇，如現行原住民的文化流失、生活狀況，都是種種歷史事件累積而成的結果。