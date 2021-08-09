中南部近來受到豪大雨的侵襲，農損嚴重、道路損壞、橋樑被沖毀，對此，行政院長蘇貞昌表示，如果沒有前瞻水資源計畫，災害會更嚴重。聽完蘇貞昌的說法，國民黨副秘書長李彥秀批評，是矇著眼睛說話，且民進黨的執政，更是越來越缺乏常民的思考。

李彥秀今（9日）在臉書發文表示，前瞻計畫親水觀光效益大於治水，蘇貞昌根本搞不清楚狀況，只想要用話術欺騙人民的拙劣手法要玩到幾時。回到今年不久前的乾旱，蘇貞昌更是搬出同一套說詞「如果沒有前瞻計畫，旱災會更嚴重」。公堂之上假設一下的確沒有關係，但人民可能也想假設：如果院長不是蘇貞昌，國家治理是不是會更好？

此外，李彥秀指出，民進黨的執政，更是越來越缺乏常民的思考。蘇貞昌一再宣稱，直接發現金人民會存起來，不但是把其他發放現金的國家當成笨蛋，更是忘了，生吃都不夠了，還想著曝乾？

李彥秀批評，一堆民眾連生活都成問題了，存什麼存？蘇貞昌的講法，就是標準的貴族心態，蘇貞昌或許不愁吃穿，但不能假設所有人跟他一樣。蔡政府現在要推的5倍券，更是完全站在大財團、電商的角度考量，而不是站在小商家的立場思考，最終得利的還是那些有辦法，通路夠大的行號與公司。連民進黨內都雜音不斷了，蘇貞昌還要活在平行時空，無視人民的苦難嗎？