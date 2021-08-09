行政院規劃疫情穩定後發放「振興5倍券」提振經濟，但也因堅持不發現金與多數民意相違，引發抨擊。對此，藍委賴士葆稱，自己接到很多基層陳情的電話，抗議政府紓困的規範嚴格，一家三餐無以為繼，政院既然知道中低收入戶等弱勢族群連自掏1千元換取5倍券的錢都出不起，為何不把5千元都用現金匯給他們。

賴士葆今（9日）在臉書發文表示，自己接到很多基層陳情的電話，抗議政府紓困的規範嚴格，疫情衝擊之後失去工作，一家三餐無以為繼，貧病交迫的漏網之魚很多，政府必須承認福利政策本來就不可能全面涵蓋，真的不要以為發了紓困現金，民眾就生活無虞了。

針對政府要用5倍券振興經濟，賴士葆指出，不只沒有領到紓困現金的家庭在哀號，還有領過紓困金生活依然困頓的家庭也在哀號，政府就是掩耳不聽。行政院既然知道109萬個中低收入戶等弱勢族群連自掏1千元換取5倍券的錢都出不起，政府要把1千元先匯到他們的帳戶，為何不把5千元都用現金匯給他們。

賴士葆直言，行政院擔心有人把錢存起來不消費，這些人百分之百不會把錢存起來，饒了他們吧。給他們現金讓他們可以去付房租、水電費和學費，不要再擾民了。自己聽到一些振興券的掮客已經向他們接洽打折蒐購5倍券換現金，政府要防止民眾存錢，只是讓這些弱勢族群再度被剝一層皮。