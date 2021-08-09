行政院長蘇貞昌8日表示，去年實施的3倍券因是限期使用，避免了現金存而不用的問題，確實發揮了功效，因此會繼續發行5倍券。民進黨立委高嘉瑜透露，黨內也在討論何種方式對振興經濟才是最有幫助的，而她分析了5倍券後的問題指出，發現金還比較實際，「因為我並不會為拿了5千塊的振興券，就去我家隔壁的麵店大吃特吃」。

高嘉瑜9日在中視政論節目《庶民大頭家》中表示，黨團內部也一直在溝通，並和行政院討論，到底用什麼樣的方式對振興經濟最有幫助，上次3倍券最被詬病的，就是行政成本過高，以及數位券發行不如預期，而且還要人民先掏1千元出來買，這是多此一舉。

高嘉瑜指出，今年疫情比去年嚴重非常多，很多人急需現金，就算發給他們振興券，他們也不會因為多了5千塊就去大買特買，多數人還是會去買一些生活用品，最後就會變成，有能力推出優惠和折購的企業和財團把振興美意拿走，而政府想紓困的小店家也不會因此受惠，「因為我並不會為拿了5千塊的振興券，就去我家隔壁的麵店大吃特吃」。

高嘉瑜也發現，很多便利商店去年推出買一送一，多數人可能會因為這樣去消費，所以我們也一直在想，到底怎麼樣的方式是最有助益的？「顯然振興券再怎麼計算，都不如百姓和企業聰明，還不如發金是最實際的」。