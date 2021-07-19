蔡凡熙（左二）、劉奕兒（中）主演的《超感應學園》主視覺曝光。（八大提供）

由蔡凡熙、劉奕兒及香港人氣團體MIRROR成員姜濤等人搭擋演出的最新校園奇幻劇《超感應學園》19日公佈主視覺及預告，蔡凡熙逗趣形容自己在劇中角色個性，「非常大喇喇、只有3秒記憶！」劉奕兒則頗自豪這次扮演非常不一樣的人物，「通常大家的印象只有黑白無常，這回我飾演陰間引路人，搭配我的穿著，我就告訴我自己，我是『灰無常』！」

由八大電視與香港ViuTV合作推出最新校園奇幻劇《超感應學園》，是部集結驚悚、超自然、喜劇等元素的校園奇幻劇，故事講述具有靈異體質的男大生蔡凡熙，死而復生後與陰間引路人劉奕兒及姜濤等人，攜手一起幫未完成心願的靈魂了卻遺憾。官方社群日前釋出首支20秒短版預告，不到一天超過萬人熱烈關注迴響，掀起港台網友洗版留言，尤其在香港擁有超高人氣的姜濤，粉絲們刷爆留言區表示：「終於等到姜濤了，超期待《超感應學園》！」。

在首次曝光的《超感應學園》主視覺，劉奕兒擺出「冤鬼退散」姿勢，蔡凡熙、姜濤等人一臉驚恐表情躲在她身後，充分顯現該劇驚悚氛圍。劉奕兒透露因為劇情需要，《超感應學園》大多在晚上拍攝，也常會到較「陰涼」的地方取景：「不過拍攝時劇組有替大家求了平安符，甚至會安排師父在現場替我們『把關』，讓我們很安心。」

曾監製多部叫好叫座電影、也是《超感應學園》監製的唐在揚坦言，疫情期間大家的日子都滿苦悶、辛苦，加上近期劇集題材大多比較沉重，希望透過《超感應學園》帶給觀眾比較輕鬆，不一樣類型的戲，他表示：「《超感應學園》是一部有哭、有笑也有淚的校園奇幻劇，雖然給人感覺有點驚悚，透過演員的表現，卻是很歡樂的，也相信大家看了之後會很開心。」 導演林彥廷則表示：「鬼片帶給人的感受是驚悚，喜劇是歡笑，用這兩者截然不同的情緒做出非常大的反差後，最後再以情感做收尾，這是《超感應學園》主要的情感象限、是新的嘗試，也希望開創台劇不同的面貌。」《超感應學園》8月7日起於八大戲劇台每周六晚間8點全台首播，八大綜合台每周日晚上10點播出。