大陸知名男星吳亦凡曾是韓團「EXO」成員，單飛回到大陸發展，在各領域都有亮眼成績，然而近來他捲入桃色風波，被網紅都美竹爆「酒局選妃」，還專挑未成年少女下手，如今又有留學生再爆料，吳亦凡也曾經在LA（洛杉磯）選妃，酒局中還拿出「白色小藥丸」。

據《鳳凰網》報導，2019年就曾有人爆料「吳亦凡在LA找妹子的日常」，但很快就刪文，如今吳亦凡東窗事發，又有留學生直言「這幾年在加州的留學生多少都聽過他選妃的事」，甚至曝光了親身體驗的細節，指出當時派對辦在比佛利一間飯店，現場共8女3男，有吳亦凡、其經紀人和朋友。

又有網友跳出來爆料。(圖/翻攝自微博)

網友表示，在2019年初他的女性朋友受邀到生日派對上，到場後由吳亦凡的助理親自接待，第一件事就是收走所有女生的手機，當時大家雖覺得奇怪，但見到大明星太激動，認為是怕明星肖像權流出，還是都乖乖交出手機，吳亦凡一開始先一一詢問每個人的年齡，聽到有人1995年生還嫌棄「年紀這麼大了啊」。

網友曝光酒局細節。(圖/翻攝自微博)

接著現場男生開始勸酒，還有人拿出「白色小藥丸」，讓女子意識到不能再喝了，沒想到吳亦凡竟要帶她去房間休息，要她一前一後跟出去，吳亦凡的偶像形象崩塌，女子忍不住跑去廁所狂吐，之後便叫車離開，直到她上車後才拿到手機，事後更聽說當晚真的有個女生和吳亦凡上床，讓她感覺驚魂未定。