沈玉琳（左）的辛辣問題差點讓KID招架不住。（TVBS提供）

TVBS歡樂台《11點熱吵店》因應疫情，節目改為居家視訊錄影應變。日前主持人沈玉琳邀請到比自己還瘋的「瘋面仔」KID來踢館，KID開場就表示：「我在演藝圈一路這樣爬起來，玉琳哥都沒幫忙，都是靠自己。」講完兩人笑成一團。因為疫情終於能空下時間錄《11點熱吵店》，KID感性表示看到沈玉琳每天把歡樂跟熱血帶給大家，真的很開心，沈玉琳也回應說自己「一天熱血、終生熱血」。

儘管雙方私下熟稔，沈玉琳不改一貫麻辣作風，辛辣問題差點讓KID招架不住。節目一開始，沈玉琳先是開門見山，強調這位來賓的關鍵字就是「荒唐」、「裸奔」、「許維恩」，讓KID聽了只能乾笑，他表示每次網路輸入「許維恩」都會連接著自己的名字，是多年來的困擾。

沈玉琳緊接著補槍：「但輸入『KID』會跑出五個女生的名字。」讓KID哭笑不得。節目開播1年，沈玉琳透露KID非常想來錄影，原因竟是超愛女主持人Melody，KID則大方表示覺得她很可愛。沈玉琳接著要KID從Melody、溫妮、泱泱、李佳穎、溫貞菱五位女藝人中選1個當女友，KID毫不考慮選擇Melody，並表示這是他完全沒碰觸過的類型。

沈玉琳又忍不住歪樓：「就是『人妻』、『阿姐』、『又有錢』，沒征服過的領域，大概就是『阿姐我不想努力了』！」只見KID認真表述，用「可愛」、「個性很真」形容Melody，「相信兩人個性應該會滿合」，甚至爆料多年前曾在FB私訊跟Melody聊天。沈玉琳聽了大喊OMG，說首次聽到KID對Melody滿滿的讚美，嚇唬KID要把這段播給Melody的老公看，再請他錄感言回來。

沈玉琳的辛辣問題接連不斷，還拋出機智題要KID回答「沈玉琳、邰智源、吳珊儒哪位最沒資格拿金鐘主持人獎」，KID原想四兩撥千金，說：「我覺得玉琳哥最有資格拿獎。」只見沈玉琳不買單繼續追問：「但我想聽反過來的，誰最沒資格。」KID停了幾秒：「我硬講Sandy好了。」話才說完，沈玉琳作勢倒抽一口氣，表示記者都準備寫「KID大放厥詞，Sandy沒資格拿金鐘」，嚇得KID連忙解釋因為Sandy拿太多獎了，應該讓一些給其他人。