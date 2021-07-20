東奧中華代表隊昨（19日）包機飛往日本，羽球世界球后戴資穎在IG限時動態感慨「出發！好懷念長榮航空，可以搭商務艙。」隨後又爆出下榻飯店是3星級，令大批民眾為選手們叫屈，儘管總統蔡英文、行政院長蘇貞昌都出聲道歉，仍無法平息怒火，男星李易心疼選手們長期不被重視，忍不住在臉書粉專動怒，痛罵：「中華奧會跟體育署你們真的很噁心～」

李易19日晚間在臉書表示，很多男生應該跟自己一樣，從小的夢想就是當個厲害的運動員，在各個賽事爭取好成績，「但從我懂得體育運動開始，其實不管哪個政府執政，都說要好好照顧體育選手，但這麼多年下來，每一次的奧運或是棒球的國際比賽，就是會發生沒有好好照顧我們自己選手的狀況，一而再，再而三的發生。」他感嘆台灣體壇的狀況「只有上面的人不知道」，不滿每次口口聲聲喊運動員是台灣之光，結果主事者只把自己的福利擺在選手之前，「我相信機位這件事情絕對只是其中冰山一角，我們的體育如果真的要進步，真的應該要比國父革命更辛苦。」

李易看到選手搭經濟艙，坦言真的非常生氣，希望透過這次事件，能夠發揮大家的力量一起為選手們加油，也表達對體育單位的不滿，期盼有一天風氣能被改善。

除了李易替選手聲援，女星黃小柔也在臉書抒發情緒，當她看到戴資穎搭經濟艙、入住的飯店僅3星級，房內裝潢十分簡樸，菜色也很簡單，傻眼直呼：「我有看錯嗎？這是台灣之光東奧選手們的住宿，這是什麼啦？」依照房間的大小，她困惑行李能放哪裡，質疑又不是三天兩夜自助旅行，「不是說要好好照顧嗎？官員住什麼？我相當好奇。」再度點燃網友們的怒火，對此時代力量立院主任賴嘉倫爆料：「選手住3星飯店，但工作團（高官）卻住4星飯店及媽祖廟民宿」呼籲體育署和體協要出面說清楚。