國民黨屏東縣議員林采穎2018年參選期間涉嫌以千元買票，當時遭羈押的她仍高票當選，一、二審獲判無罪後順利宣誓就職。林采穎針對被羈押59天聲請刑事補償，高雄高分院判決。國家須以每日4000元、共計23萬6000元補償林采穎。

61歲的林采穎過去曾擔任衛生所護理師長達36年，先生是已故屏東縣議員許天賜，2018年林采穎代夫出征，投入五合一地方公職人員選舉，在屏東縣第15選區參選，但選舉前夕爆出「一票1000元」的賄選風波，雖然遭屏東地院羈押禁見仍順利當選，2019年1月獲釋交保。

林采穎無罪確定後隨即到屏東縣議會宣誓就職，家族大陣仗到場聲援。林采穎宣示石數度流淚泣不成聲，強調自己當時只是單純代替母親去看舅舅，卻遭人抹黑賄選。司法對原住民有偏見，希望原住民文化被理解。

林采穎當時強調，代替母親去探望生病的舅舅，母親特地包了2000元慰問金給舅舅，基於姊弟情誼再合理也不過。一、二審均認定林采穎團隊交付的是競選團隊的工作費，收受人團隊員工。此外，原住民探病確實有包紅包慰問的傳統，無法因此認定林采穎賄選，由於全案罪證不足，今年1月林采穎獲判無罪確定。

林采穎到案後一共遭羈押59日，她主張羈押期間家庭經濟陷入困頓，聲請每日5000元刑事補償。高雄高分院審理後林當時正從事議員競選活動，遭羈押後名譽減損，競選活動也受影響，認為應以每日補償4000元為適當，判林采穎獲賠23萬6000元。