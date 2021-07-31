我國5月中旬新冠肺炎疫情爆發，造成700多人死亡，據勞保局統計，從去年至今因工作染疫的死亡勞工有2位請領勞保局職災死亡給付，職安署表示，無論有無加保勞保的勞工，只要確認是與工作相關染疫致死亡，就可以依「職災勞工保護法」請領10萬元家屬補助、受僱勞工還可額外請領10萬元慰助金。

職災勞工保護法明定「未加入勞工保險之勞工，於本法施行後遭遇職業災害，符合前條第一項各款情形之一者，得申請補助。」，包括受僱勞工、自營作業者等，只要能夠證明與工作相關染疫死亡，就能請領10萬元家屬補助。

據統計，去年至今因為新冠肺炎染疫死亡請領家屬補助至今僅發給1件、另1件則在審核中；勞動部職安署職災勞工保護組副組長林秋妙表示，投保勞保的勞工因執行職務致使染疫導致死亡，可向勞保局請領職災死亡給付外，無論有無投保勞保可向職安署請領10萬元家屬死亡補助，若是受僱勞工則可再依「勞動部辦理職業災害死亡勞工家屬慰助注意事項」請領10萬元慰助金。

林秋妙提及，若是受僱勞工且雇主未幫其加保、遭遇職災後雇主也未依勞基法補償，未加入勞工保險而遭遇職業災害之勞工，雇主未依勞動基準法規定予以補償時，得比照勞工保險條例之標準，按最低投保薪資申請職業災害失能、死亡補助。若依現行最低投保薪資2萬4000元計算，未加保勞工死亡可領取108萬元的補助。

職災勞工保護法相關的請求權時效為10年；但勞動部辦理職業災害死亡勞工家屬慰助注意事項則提及，職業災害死亡案件慰問金發放，於死亡事實發生之日起六個月內為之。