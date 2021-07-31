新城鄉青年住宅下半年將陸續交屋後，鄉內人口數將增加至2萬3000人。（王志偉攝）

鄉長何禮臺（左）說，鄉民投保的計畫提出後，責成社會課辦理，感謝鄉代會支持，讓新城鄉成為花蓮全縣第一個由公所主動將鄉民納入團保的鄉鎮。（新城鄉公所提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮縣新城鄉公所8月1日起，替全鄉2萬多人投保鄉民團體傷害險，1年內若遇意外事故致傷殘或死亡，每人最高可理賠15萬元，是花蓮縣各鄉鎮市首創，鄉長何禮臺說，未來會逐年編列預算執行，為鄉民增加生活保障。

新城鄉人口約2萬人，隨著青年住宅809戶將陸續交屋遷入，再加上0204地震有44戶異地重建，選擇由縣府協助在新城鄉北埔地區起造「希望工程安心住宅」，鄉內人口數約增加至2萬3000餘人，因此鄉公所規劃投保意外險，只要設籍新城鄉都可獲保障，並且獲鄉代會全數支持，8月1日正式實施。

鄉長何禮臺說，2年前上任時就有替鄉民投保的構想，但經費拮据，先請社會課研擬辦理，在無壓縮預算下，以近200萬元經費開辦鄉民團保，這是縣內第一個由鄉公所辦理的鄉民團保，希望增加鄉民生活保障。

代表會主席陳秀玲說，鄉代林國賢等人提案獲支持，認為人口高齡化、少子女化、貧富差距社會型態下，一旦事故發生家中經濟陷入困境眾多，推動鄉民意外保險，建構新城鄉健全社會安全網，是有其必要。

鄉代傅緯豪表示，納保經費來源從納骨塔的收入分配支應，提升鄉民保障，希望政策長長久久，將為鄉親爭取更多保險項目，未來希望能擴大到受傷醫療補助。

根據鄉公所規劃，被保人發生意外死亡，給付15萬元，連續昏迷6個月以上比照死亡理賠；意外導致失能，保險金額最高也是15萬元；若因意外傷害事故，包含天然災害，致身體蒙受傷害，而於意外傷害事故發生之日起180天內，死亡、失能或連續昏迷6個月以上者，可依保險契約給付身故或失能保險金。