MCU(微控制器)概念股應廣(6716)受惠市場需求暢旺，第二季營收、獲利創下歷史新高，上半年每股獲利5.71元，光是上半年獲利已超越109年全年獲利。

應廣第二季合併營收2億4588萬元、季成長35%，稅後盈餘7624萬5000元，以及每股盈餘為3.42元，再度同創單季歷史新高，創下成立以來的新紀錄；同時，在產品組合的強化及漲價效應下，單季毛利率明顯提升，稅後盈餘與每股盈餘分別相較去年同期大幅成長近99%及98%。

應廣累計上半年合併營收達4億5424萬元，稅後盈餘1億2722萬元，每股盈餘5.71元，上半年獲利已超越109年全年獲利。

從目前產業環境來看，晶圓代工產能依舊緊俏，但市場需求持續暢旺，MCU仍然處於賣方市場。展望後續市場，除了日常生活所需要的各式各樣家電及消費性電子產品，以及遠端辦公、資料中心所需要的電腦系統相關配備對MCU的需求外，著眼於未來成長動能。

董事長唐燦弼表示，應廣將積極強化產品組合，高毛利產品的比重逐步提高，致力於毛利率的提升及獲利，為股東創造最大價值。