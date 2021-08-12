崧騰(3484)股東會通過配息3.2元，並完成董事改選，受惠於手工具機需求暢旺，崧騰表示，訂單狀況還不錯，不過材料供給還是不足，出貨要看材料狀況，目前看起來沒有很大的風險，全年業績可望比去年好。

崧騰今天舉行股東會，崧騰近幾年積極調整產品，降低毛利較差的3C產品，重心轉向手工具機、家電、車用與醫材非IT產品，目前3C產品佔比已低於10%，全球新冠肺炎疫情之下居家辦公及線上教學讓居家時間大增，推升手工具及家電等產品需求，崧騰因手工具及家電訂單暢旺，業績自去年旺至今年。

崧騰第2季合併營收為17.73億元，營業毛利為4.36億元，單季合併毛利率為24.62%，稅後盈餘為1.58億元，年成長88.83%，單季每股盈餘為2.27元；累計上半年稅後盈餘為3.11億元，年成長2.28倍，每股盈餘為4.47元。

崧騰7月合併營收為6.14億元，年成長59.4%，累計前7月合併營收為40.25億元，年成長77.32%。

崧騰表示，以前ICT比例高，但現在低於10%，與3C關連性低，且客戶市場銷售狀況還不錯，之前累積轉型過程逐步發酵，下半年訂單還不錯，主要是看材料狀況，供應還是不足，所幸還是維持正常出貨量，目前看起來沒有很大的風險，公司大陸及柬埔寨廠區運作正常，全年業績可望比去年好。

今天股東會也完成董事改選，新任董事為人張俊雲、曾文政、郭彭益及邱素卿，新任獨立董事為黃朝國、李伯謙及陳忠仁，股東會後董事會推舉張俊雲續任董事長。