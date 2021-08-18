聖暉(5536)7月營收下滑，總經理賴銘崑表示，主要東南亞地區封城影響，以目前在手訂單來看，台灣、大陸及東南亞三個大區塊成長軌跡不變，訂單相當滿，今年營收還是相當樂觀。

7月營收15.52億元，月減16％，主要是6月營收18.47億元，為近幾年高峰，基期拉高。另外，今年5月底開始，東南亞疫情爆發，尤其泰國、越南、馬來西亞等陸續封城，使得認列遞延。但台灣、大陸都是正成長，東南亞也不差，東南亞後面會有遞延效應，三個大區塊成長軌跡不變，今年營收展望樂觀，未來1年半業務也相當穩當。

至於毛利率部分，第1季毛利率14％，第2季回升到16％，主要原物料價格上揚導致成本增加，現在觀察原物料價格已經高檔，沒有持續往上，對提升毛利率會有幫助。

至於子公司聖暉系統集成集團申請上海證券交易所主板掛牌進度，公司表示，6月23日向中國證監會主板遞交上市申請文件，預計8月底進行意見反饋，實際時間還是要看當地主管機關。未來順利在上海證交所主板上市，聖暉持股比重將自85％降至65％。