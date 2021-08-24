金利(5383)與健策(3653)策略聯盟，綜效開始顯現，金利董事長兼總經理趙永昌表示，經過一年多財務及業務生產調整，金利營運已漸入佳境，今年下半年及全年有機會轉虧為盈，未來公司將持續進行設備更新並建置新廠，希望3年後金利能進入新成長期。

金利今天舉行股東會，金利精密於108年6月董事會決議辦理私募引進健策精密為策略聯盟夥伴，健策於109年1月以每股10.47元價格認購金利3萬張私募新股，投資總額約為3.14億元，取得金利37.78%股權，成為金利單一最大股東，並由趙永昌擔任金利董事長，趙永昌在會後接受記者採訪。

趙永昌表示，改善一家公司需要時間，健策在入股金利後啟動一連串改革措施，針對雙方業務、團隊及技術深入了解，也將金利的產品重新規畫，篩選客戶並逐步降低單價不好、量少的訂單，增加毛利率較好的LED導線架及均熱片產品，由於金利老舊設備多已不符合客戶需求，我們在財務能夠因應下漸進汰換成新設備，一步步地提升金利生產製程良率；在財務方面，過去金利因虧損財務體質不佳，這一年多，我們著重在財務改善，並與銀行洽談較佳的利率及貸款額度，降低公司營運成本，經過一年多的調整，目前金利在生產、業務及財務已逐漸回到正軌，營運漸入佳境。

儘管健策與金利產品應用面接近，但健策主攻高端市場，缺少中低階產品，健策希望透過結盟，完善產品線廣度，並結合雙方在專業模具製造領域之優勢，深化合作關係，藉此擴大經濟規模、降低成本，並提昇產能及經營效率，滿足客戶需求。

隨著營運調整成果逐漸顯現，金利今年第2季合併毛利率攀升至13.76%，本業也順利轉虧為盈，營業淨利為1614萬元，單季稅後虧損降至40萬元，累計上半年稅後虧損為543萬元，每股淨損為0.07元；累計今年前7月合併營收為7.67億元，年成長35.99%。

趙永昌表示，目前金利營運已漸入佳境，今年下半年及全年有機會轉虧為盈，接下來公司將持續進行設備汰舊換新，並啟動新廠建置，預計未來2到3年每年資本支出約2億元，逐步拉升金利產能及技術。

在大陸南通廠部分，金利南通廠預計今年完工，設備進駐將在今年底到明年初完成，由於南通廠有電鍍線，除可生產金利自有產品，未來亦可支援健策無錫廠產線需求，達到雙贏的目標。