大陸電動車製造商比亞迪27日晚間發布半年報，公司2021年上半年淨利潤為人民幣11.74億元（下同），年減達29.4％。比亞迪表示，主要因為受大宗商品等原材料上漲影響，加上產品結構變化，導致毛利率下滑。

路透28日報導，資料顯示，比亞迪2021年上半年營收891.3億元，年增53.6％，基本每股收益0.41元。

比亞迪表示，受大宗商品等原材料上漲影響，集團整體獲利能力受到一定影響。比亞迪並稱，期內毛利率由2020年上半年約18.05％下降至期內約11.13％，毛利率下降主要是產品結構變化所致。公司汽車相關產品營業額占比由2020年上半年的52％下降至43％，同時手機部件、組裝等產品占比由40％提高至48％。

但比亞迪指出，上半年新能源汽車市場增長強勁，屢創新高，公司新能源汽車市占率攀升；電子大客戶業務不斷推進，業務領域不斷擴寬，收入創歷史同期最高。

在比亞迪整體營收中，汽車、汽車相關產品及其他產品業務的收入年增25.41％；手機部件、組裝及其他產品業務的收入年增86.26％；二次充電電池及太陽能業務的收入年增70.47％。三大業務占比亞迪總營收的比重分別為42.80％、48.04％和8.83％。