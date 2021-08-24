鼎炫-KY(8499)公布半年報，上半年合併營收為12.05億元，年增26％，歸屬於母公司業主淨利3.13億元，年增14.2％，每股稅後盈餘6.04元。其中，第2季營收6.21億元，季增6.4％，年增2.6％，歸屬於母公司業主淨利1.5億元，季減7.7％，年減18.8％。

該公司由於上半年居家辦公、遠距教學等需求強勁，EMI材料事業銷售持續成長，第2季及上半年營收都優於去年同期。但第2季因為台幣升值造成匯兌損失以及子公司在大陸A股上市導致費用增加，單季獲利呈現下滑情況，但上半年獲利仍創歷年同期新高。

第3季為電子消費旺季，也是EMI材料事業傳統出貨旺季，雖保持審慎樂觀看法，但今年電子業普遍面臨缺料，加上海運運能吃緊，都影響營收成長幅度，旺季效應仍須看出貨狀況而定。另外，衡器事業隨歐、美地區外銷代工客戶訂單持續回升，公司拓展電子/智能衡器產品研發、產品結構調整、打造雲端秤重管理平台，以T-Scales自有品牌拓展大陸地區業務，並擴大歐美海外代工訂單，今年衡器貢獻有望優於去年。