臻鼎-KY(4958)公布半年報，上半年合併營收569.61億元，創歷年同期新高，年增29.5％，營業毛利95.88億元，毛利率為16.83％，較去年同期減少0.84個百分點；稅後淨利24.89億元，歸屬母公司淨利17.07億元，每股盈餘1.81元。

公司指出，上半年營收維持成長，主要受惠全球經濟逐漸復甦，科技產品銷量提高，由於上半年新建產線尚未進入量產，使得上半年折舊與攤銷費用達56.38億元，較去年同期增加16.76億元，同時毛利率受到匯率等因素影響，一定程度上影響公司利潤。

公司為了下半年及長期產能佈局與技術提升，配合客戶發展多項AI、物聯網及車用等未來產品所需要的先進技術與製程，今年上半年資本支出累計143.17億元，年增67.42億元，研發費用為35.76億元，年增14.99億元，上半年稅息折舊及攤銷前利益(EBITDA)為87.95億元，年增20.1％，EBITDA利潤率為15.4％。

今年下半年配合客戶新產品推出，臻鼎新產線陸續量產，預計下半年進入消費電子傳統旺季，主要成長驅動力將來自高階軟板、IC載板、超薄HDI(Mini LED背光板)、SLP及汽車板等領域，維持全年營收成長目標不變。