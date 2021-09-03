京城銀(2809)雖受股債市波動影響金融資產帳面價值，2021年8月自結稅後獲利降至近1年低點，表現仍優於去年同期、每股盈餘（EPS）0.43元。累計前8月自結稅後淨利55.57億元、年增達85.14％，每股盈餘4.96元，雙雙續創同期新高。

京城銀公告2021年8月自結合併淨收益6.24億元，月減27.41％、年減10.31％，為近15月低點。稅前淨利5.54億元，月減32.78％、仍年增14.02％，稅後淨利4.84億元，月減34.31％、仍年增8.72％，稅前每股盈餘0.49元、稅後每股盈餘0.43元，均為近1年低點。

觀察京城銀8月各業務概況，利息淨收益4.66億元，月增0.66％、年增2.61％，手續費淨收益1.69億元，雖月減達26.94％、仍年增達42.28％。其他淨虧損0.11億元，較7月收益1.64億元及去年同期收益1.22億元轉虧，主因認列較多金融資產帳面價值減損。

不過，京城銀累計前8月自結合併淨收益71.08億元、年增達35.99％。稅前淨利64.2億元、年增達83.41％，稅後淨利55.57億元、年增達85.14％，稅前每股盈餘5.73元、稅後淨利4.96元，均續創同期新高。

其中，京城銀前8月利息淨收益36.86億元、年增8.45％，手續費淨收益14.22億元、年增達11.99％，其他淨收益19.99億元、年增達近2.59倍，核心業務維持穩健成長。截至8月底逾放率0.02％、逾放覆蓋率8231.13%、放款覆蓋率1.55％，維持高資產品質水準。

京城銀表示，隨著台灣疫情警戒降至二級，國內經濟活動逐漸恢復活絡，且振興五倍券近期將上路，國際環境相較之下反受Delta變種病毒侵襲。同時，進入下半年，各項經濟指標因受基期墊高因素影響，年增率將有所減緩，綜合判斷總經環境將維持穩健。

京城銀董事長戴誠志認為，疫情導致全球局勢仍不甚明朗，經營上將採滾動式管理「走一步算一步」，聚焦管控風險、維持營運穩定。不過，上半年放款及存款業務成長均不錯，且處分不少海外債部位保有投資彈性，認為擁有充足條件等待，進一步觀察局勢變化。

同時，台灣疫情應可獲得控制，主計總處預期全年經濟成長率5.46％，京城銀對下半年放款業務成長維持審慎樂觀。特別是該行分行主要位於雲嘉南，受疫情影響相對較小，經濟活動穩定、客戶平穩增長，有利持續累積存款、提供足夠放款成長空間。

投顧法人認為，京城銀基本面強勁，第二季利差及前8月獲利均維持高檔，且資產品質維持良好水準，看好今年獲利可望順利改寫新高、每股盈餘估達6.3元，維持「買進」評等、目標價45元。