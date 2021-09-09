飲料旺季加上中秋及十一長假將至，金屬包裝材產品客戶積極備貨，金屬包裝廠福貞-KY(8411)8月自結合併營收為新台幣7.3億，年成長20.24%；前8月營收金額為新台幣48.45億，年成長32.77%。

福貞指出，隨著後疫情時代常態發展，上半年集團營收表現接近集團近年新高，其中二片式鋁罐銷售因產量增加及罐化率逐漸提高，從而拉動公司業績增長。雖今年以來主要原材料包括馬口鐵、鋁材、罐蓋等價格上漲幅度大、速度快，而公司也採取了多項積極措施緩解成本上漲壓力，在集團積極優化產品結構，穩步調整價格合理化反應，通過深化客戶關係和積極成本控管，公司內部持續正面看待下半年營收穩健成長。

後疫情時代持續面對挑戰與不確定性，再加上市場環境變化劇烈及發展局面競爭複雜下，福貞強調，將持續專注本業生產營運，及適時擴大集團的布局與產業鏈整合，持續努力為金屬包裝產業提供更多元化及具競爭力的優化商品，另外精進發展與客戶全方位的服務及可能的策略性合作，與既有主要客戶緊密配合與成長，藉以建構具有競爭力與核心價值的企業，強化策略聯盟的三贏合作。