汽車零組件廠和大(1536)受到上半年度延遲出貨及微幅漲價調整等因素，8月合併營收為6.25億元，為33月以來單月新高，月增18.75％，年增48.56％，前8月合併營收為44億元，年增47.96％，營運確立回升趨勢，公司對未來營運保持樂觀。此外，廣華-KY(1338)8月合併營收為5.54億元，月減5.12％，年增8.41％；累計前8月合併營收為44.82億元，年增29.97％。

和大指出，上半年受到現場人力缺口影響，公司仍持續增補人力，但缺口仍難在短期補足，為因應客戶往後新訂單挹注，下半年嘉義大埔美三廠將機台預計先啟動4條自動化AI智能產線，可為未來營運注入成長動能，為了超前部署擴增產能，預定啟動第五廠之規劃，期能在年底到明年初動工，另標購嘉義大埔美園區土地約5,500坪做為第六廠建廠土地。

各國政府為落實減排目標，使得全球各品牌車廠及國際電商宅配車隊、手機大廠在2023年加快電動車發展並在2030年停止生產燃油車，公司也持續與主要客戶及潛在客戶保持新能源車傳動減速機構的開發，以期在全球政府節能減碳及ESG永續經營政策下，客戶對於新能源車關鍵零組件的拉貨動能強勁，公司在新能源車傳動減速機構的研發已具競爭優勢，有望推進整體營運成長。

廣華-KY8月在主要客戶保持良好的拉貨力道下，單月營收仍保持年增率正成長，惟品牌車廠暑休傳統淡季，加上疫情加劇全球車用晶片短缺問題無法解決，導致大陸各品牌車廠整車生產節奏的問題逐步顯現，使得廣華-KY部份新車訂單有遞延出貨情形。

從8月大陸各車廠乘用車生產分析，由於自主品牌供應鏈自主性比較高，產量仍較去年同期成長10％，合資品牌則受限於晶片短缺壓力產量較去年同期減少24％，大部分車廠陷於新車交收速度緩慢甚至無車可交的困境，因此，公司仍謹慎面對大環境的不確定性因素，並做適當的因應對策，藉以降低對公司營運的影響。