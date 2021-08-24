設備廠牧德(3563)電測機設備佈局成果開始顯現，最快今年第4季正式出貨，為公司增添新動能，受惠於載板需求暢旺，且電測機可望出貨，牧德董事長汪光夏表示，未來高成長動能在電測機，在電測機、載板、軟板、半導體產品及Smart Camera五大產品同步成長下，今年下半年到明年營運相對樂觀，今年可望達成兩位數成長目標。

牧德今天舉行線上法說會，由汪光夏主持，牧德近幾年持續擴大產品領域，從PCB軟板、載板再跨入半導體、Smart Camera及電測機領域，其中電測機因設備門檻高，經過長時間努力，預計於第4季正式出貨，汪光夏也高度看好電測機「錢」景。

汪光夏表示，電測機市場龐大，為降低機台成本，減輕電測機重量，公司也針對電測機開發自有晶片，順利的話，明年第1季開始導入，期待機台加上自有晶片後能突破電測機推展障礙，未來牧德要高成長，就是靠電測機。

除電測機設備開始收割，在半導體部分，牧德亦在開發2D+3D第二代產品，將過往功能整合起來，半導體設備亦是明年營運成長重要動能。

牧德第2季合併營收為7.15億元，年成長5.61%，營業毛利為4.3億元，單季合併毛利率為60.12%，受到匯損3248萬元影響，單季稅後盈餘為1.88億元，單季每股盈餘為4.22元；累計上半年營業毛利為8.66億元，合併毛利率為61.73%，稅後盈餘為4.03億元，每股盈餘為9.03元。

牧德7月合併營收約2.33億元，年增55.06%，累計前7月合併營收為16.36億元，年成長8.14%。

汪光夏表示，今年成長動能在載板，年底到明年的動能在電測板，在電測機、載板、軟板、半導體產品及Smart Camera五大產品同步成長下，今年下半年到明年營運相對樂觀。