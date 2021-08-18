伺服器、網通及NB需求穩定，金像電(2368)7月合併營收達23.18億元，創下單月歷史新高，金像電預估，下半年業績可望比上半年好，美系外資雖然將金像電2021年/2022年/2023年獲利預估各下調3%，但維持「買進」評等，目標價則下調至67元。

金像電因伺服器及雲端網通產品布局發酵，產品組合優化帶動公司業績表現亮眼，今年上半年稅後盈餘為13.2億元，年成長16.5%，每股盈餘為2.44元。

受惠於Whitley滲透率攀升帶動伺服器需求增溫，且網通及NB出貨狀況良好，金像電7月合併營收達23.18億元，年成長7.97%，創下單月歷史新高，累計前7月合併營收為144.82億元，年成長7.02%。

目前伺服器約佔金像電營收50%、雲端網通產品約佔20%、NB約20%、基地台等其他產品約佔10%。

金像電表示，各產品訂單狀況不錯，下半年會比上半年好，只要疫情控制得宜，全年業績可望勝去年。

除現有產品，金像電也積極開發汽車板、預燒測試板等產品，進行產品多元化工作。

金像電預估，今年資本支出約8億元到10億元，維持去年相同水準，以去產能瓶頸為主。

美系外資最新報告指出，為反應零組件高成本，且公司謹慎預期Eagle推出時間，將金像電2021年/2022年/2023年獲利預測下調3%/3%/3%，並將2021年/2022年/2023年GM估計下調0.4/0.4/0.4個百分點；不過我們正面看待金像電長期利潤及營收成長將受惠伺服器及交換機等雲端升級趨勢，維持「買進」評等，目標價則下調至67元。