中華信評今日公布了標題為「舉債配息：金控公司應平衡舉債配息滿足股東期待與管理其槓桿和流動性風險」的報告。報告指出，台灣金控公司的借款水準正日漸升高，以滿足股東對較高股利的要求。然而，若沒有積極的流動性風險管理，前述情況可能會造成額外的財務風險並對金控公司的長期信用實力造成損害。

中華信評指，台灣股東對於較高收益率有明確的要求。由於來自子公司的內部股利近幾年來有減少趨勢，國內的金控公司因而透過舉債以滿足這些股東的部分需求。此舉係因國內法規環境下金控公司難以從自身的業務營運產生現金流量。不過，這種股東友好政策突顯金控公司所面臨的長期流動性風險，特別是在市場流動性變化較為不利的期間，流動性風險升高的情況可能會在金控公司負有龐大到期借款以及其他財務義務之際更加明顯。

近幾年來部分金控集團旗下營運之子公司的股利收入有所減少。部分原因為法規對於該些子公司維持資本水準的要求趨嚴，對能上繳予其母金控公司的獲利亦有所限制。

不過，台灣金控公司的現金股利配發率卻有所成長，2019至2020年的股利配發率平均為50％，遠高於美國前十大銀行控股公司同一期間30％至40％的水準。隨著負債比逐漸攀升，金控公司允當的流動性風險管理也日益重要。

不過，報告亦指出，多數金控公司仍有舉債空間。雖然未來一至兩年金控公司的負債對股東權益比可能會升高，但平均仍將維持在20％以下。