北京環球度假區今日（30）日宣布，將於2021年9月20日開園，包括北京環球影城主題公園、兩家度假酒店、北京環球城市大道將正式開放。

在正式開園後，北京環球影城主題公園需憑門票進入，而在北京環球城市大道，遊客無需購票即可前往，屆時入園客流量將根據疫情防控需要進行管理與調整。

北京環球表示，開園之時，將包括北京環球影城主題公園，北京環球城市大道以及兩家度假酒店—環球影城大酒店及諾金度假酒店。

遊客可在這座開園時規模最大的環球影城主題公園，暢遊園內7大主題景區，包括37個騎乘設施及地標景點，以及欣賞度假區內24個娛樂演出。

北京環球度假區提醒廣大遊客，9月1日到9月19日期間為北京環球度假區試運行階段，北京環球影城試運行門票不會對公眾售賣，且不可轉讓。

北京環球表示，將密切關注疫情防控動態，即時根據疫情防控要求適時調整開園活動及相關籌備工作，包括在必要時對開園日期進行動態調整，並確保提前告知遊客。

此外，來自或途經國家公布的疫情中高風險地區的遊客應在到訪北京環球度假區之前遵守政府對於旅行、隔離和檢測的相關規定和要求。

位在北京通州南邊的北京環球影城是世界第5座、亞洲第3座環球影城，也是全球目前最大的環球影城主題公園，一期公園預測每年可接待客流量1200萬人次至1500萬人次。

北京環球影城是經大陸國務院批准的北京重大項目之一，預計總投資額超過人民幣500多億元。

北京環球影城與其他國家環球影城最大不同之處在於結合了中國特色，「功夫熊貓蓋世之地」為園區七大主題之一，也是全世界第一個「功夫熊貓」的主題樂園。