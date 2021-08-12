佳世達(2352)今舉行法說會，上半年營收及獲利表現皆亮眼，高附加價值事業轉型布局與資通訊事業皆有突出表現，再加上業外持續正貢獻，帶動佳世達上半年合併營收成長29%，營業淨利成長47%，歸屬於母公司淨利成長401%，毛利率、營業淨利率、稅後純益率三率三升，每股稅後純益（EPS）3.01元，不只是創下十年來同期新高，更超越過去十年的全年水準。

佳世達董事長陳其宏表示：「佳世達持續朝高附加價值事業營收過半目標邁進，同時積極提升獲利績效，帶來正向貢獻。展望第三季，看好高附加價值事業的營收及獲利持續成長，其中醫療事業維持高度成長，智慧解決方案事業布局也加深加廣，但疫情和供應鏈仍有挑戰，大環境變化應審慎應對。」

佳世達上半年合併營收1069億元，營業淨利36億元，歸屬於母公司淨利59億元，較去年同期分別成長29%、47%、401%，上半年EPS為3.01元。上半年三率三升、經營績效表現優異，營業毛利率14.7%，年增1.2個百分點，營業淨利率3.4%，年增0.4個百分點，稅後純益率6.5%，年增4.6個百分點。

單看第二季表現，佳世達第二季營收持續兩位數以上的成長，合併營收560億元，比去年同期成長28%，營業淨利19億元，比去年同期成長33%，歸屬於母公司淨利38億元，更較去年同期大增301%，三項均創下十年單季同期新高，第二季單季EPS達到1.93元。

此外，佳世達在第二季對友達投資由「權益法認列」改為「透過其他綜合損益按公允價值衡量(FVOCI)」方式，總影響金額約24億元，亦為第二季業外利益帶來正向貢獻。

佳世達持續優化各事業表現並提升價值轉型新事業的貢獻，第二季高附加價值事業營收比去年同期大幅成長94%，占營收比重已經連續四季都超過三成以上的水準，其中醫療事業維持高度成長，較去年同期成長42%，在醫院營運健康、擴大防疫物資供給下，仍將是第三季的成長動能之一。