聯德控股-KY（4912）公告，第二季現金股利達1元，股息總額達5437萬元。

聯德控股-KY日前公布上半年財報，累計上半年營收達16.9億元，稅後純益1.58億元，每股稅後純益3.01元，上半年毛利率、營益率分別落在22.7％、13％。聯德控股-KY今日股價跌深反彈，終場大漲逾7％，股價收在163元。

《櫃買市場》穩健成長 上櫃公司H1稅前盈餘年增5成
合庫銀股利收入 20億起跳
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