聯德控股-KY上季現金股利1元 19:312021/08/18 工商 李淑惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 聯德控股-KY（4912）公告，第二季現金股利達1元，股息總額達5437萬元。 聯德控股-KY日前公布上半年財報，累計上半年營收達16.9億元，稅後純益1.58億元，每股稅後純益3.01元，上半年毛利率、營益率分別落在22.7％、13％。聯德控股-KY今日股價跌深反彈，終場大漲逾7％，股價收在163元。 《櫃買市場》穩健成長 上櫃公司H1稅前盈餘年增5成 合庫銀股利收入 20億起跳 #聯德控股-KY #現金股利 #總額達 #上半年財報 #上半年營收 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《科技》鴻海FII工業富聯 聚焦3大領域拓展 13:082021/08/18 財經 航運強勢 台股盤中跌點收斂重回16600點 11:552021/08/18 財經 《電纜股》缺料又漲價 艾美特-KY上半年每股虧0.53元 15:412021/08/18 財經 騰訊第2季淨利增速明顯放緩 年內股價已重挫43％ 18:532021/08/18 兩岸 顏益財：航運成了迷因股 04:102021/08/18 財經要聞 《櫃買市場》興櫃公司H1獲利大增2.28倍 半導體最亮眼 08:542021/08/18 財經 太景半年報轉虧為盈 每股盈餘1.47元 15:292021/08/18 財經 航運股11檔強攻漲停 貨櫃三雄成交值近台股1/4 20:522021/08/18 財經 《半導體》旺矽放量攻頂 H2營運看旺 14:162021/08/18 財經 《集中市場》V字大反攻 三大法人買超6.61億元 15:242021/08/18 財經 逐洞賽｜倫元投顧分析師陳學進 17:222021/08/18 財經 財經熱門新聞 獨家》當沖降稅確定延三年 行政院明天拍板 - 財經 - 工商 台股神逆轉 他預言「驚天軋空、三雄漲停」 網朝聖瘋喊：先知 - 財經 今年前5月網購遭盜刷近6.3億 聯卡中心點名這3個網站最危險 - 財經 - 工商 《科技》傳統旺季落空？晶片電阻大廠傳9月降價 - 財經 - 時報資訊 mRNA疫苗驚爆3大新副作用 莫德納股價中彈倒地 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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