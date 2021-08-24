直得(1597)今年上半年表現強勁，目前半導體及醫療訂單展望佳，訂單能見度來到10、11月。公司仍積極招聘人員，下半年總產能會緩步增加，但目前美國地區出貨仍受塞港影響，會影響營收認列，法人預期下半年單月營收約維持在1.6到1.8億元的今年單月高檔水準。

直得第2季每股盈餘1.03元，2019年1月以來單季EPS首度突破1元，累計上半年每股盈餘1.85元，由於去年同期1.21元。

上半年微型滑軌營收占比69.49％、大型滑軌27.44％、線性馬達3.03％，其中微型跟大型滑軌占比都有較去年同期提升；毛利率為42.23％，較去年同期小幅下降0.41個百分點，主要是受到台幣升值影響。

目前微型滑軌交貨期從過去的一兩個月拉長到三到四個月，主要是人力不足，積極招工後預期下半年總產能緩步增加。

上半年台灣外銷占營收比重25％，年增超過6成，主要受惠國際半導體廠強勁拉貨需求，新加坡半導體客戶除了今年下半年訂單出貨以外，目前已經積極接洽明年訂單。