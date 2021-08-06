立法院副院長蔡其昌邀相關單位會勘，爭取前瞻計畫總經費374萬元施作自來水延管工程。（陳淑娥攝）

台中市清水區秀水里、裕嘉里、臨江里及田寮里等四里部分用戶無裝設自來水，長期使用地下水度日，多年來希望相關單位辦理自來水延管，以解決用水不便問題。立法院副院長蔡其昌6日邀相關單位會勘，爭取前瞻計畫總經費374萬元施作，完工後清水區自來水供水普及率提升至82.64％。

立法院副院長蔡其昌今日邀集經濟部水利署副總工程司簡振源、台灣自來水公司第四區管理處副處長張子中、台中市議員王立任、楊典忠及台中市政府經濟發展局專委謝公耀與清水區秀水里長陳月娟、裕嘉里長洪瑞昌、臨江里長洪敏哲與田寮里長許進興等人進行會勘。

蔡其昌表示，清水區居民非常關心此次延管工程，感謝台中市政府、王立任、楊典忠議員以及里長們協助，也感謝自來水公司的規劃，各單位合作來解決居民的需求，幫較偏遠、過去無自來水地區用戶，提供健康、安全的自來水供使用，完工後清水區自來水供水普及率提升至82.64％。

第四區管理處副處長張子中說，清水四里的自來水延管工程總經費374萬元（工程費210萬元，路修費164萬元），將進行秀水里橋江北街100DIP共168公尺、裕嘉里及臨江里100DIP共365公尺、田寮里高美路延管100DIP共80 公尺，預計於今年8月16日施工，9月底可完工。

秀水里長陳月娟提到，此次自來水延管工程將於8月中施工，目前統計四個里已有34新用戶參與，包括秀水里6戶、裕嘉里及臨江里25戶以及田寮里3戶，里長會把握動工前再次向里民說明，讓有意願新設自來水設施的新用戶都能在這次的延管工程中受惠。