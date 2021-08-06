伸港鄉大同國小重建， 縣長王惠美今天和民代前往視察。（吳敏菁攝）

伸港大同國小大手筆投入重建，新校舍巧妙利用7個有韻律的外掛量體，來擷取海寮的意象，海洋意象融入，讓重建後「大同大不同」。（吳敏攝）

伸港鄉大同國小重建， 縣長王惠美今天和民代前往視察。（吳敏菁攝）

伸港大同國小大手筆投入重建，新校舍巧妙利用7個有韻律的外掛量體，來擷取海寮的意象，海洋意象融入，讓重建後「大同大不同」。（吳敏攝）

彰化縣伸港鄉大同國小創校至今已有68年，校內仁愛樓屋齡老舊且有安全疑慮，縣府爭取教育部全額補助仁愛樓拆除，重建工程共9491萬元，採先拆後建，新校舍巧妙利用7個有韻律的外掛量體，來擷取海寮的意象，融入海洋律動，讓重建後「大同大不同」

縣長王惠美今天和民代前往視察校舍重建工程，表示工程在7月份開工，第一階段將拆除18間教室，第二階段在原基地上興建21間教室，預計於2023年1月完工，施工期間務必要注意工地安全，讓孩子們能夠平平安安，工程也可順順利利。

另外，在學校進行幾個耐震補強的工程，包括經費444萬3136元的綜合大樓耐震補強工程，以及經費1756萬元的忠孝樓耐震補強工程，且都已陸續在今年完工。期間，大同國小的行政團隊與施工團隊也功不可沒，「停課不停工」，持續為打造優質的校園環境而努力。

大同國小校長吳美均表示，學校即將邁入70週年校慶，一棟磚造的校舍一般是只能使用35年，但是在歷屆家長、校長、老師們以及孩子的珍惜使用下，使用40年了，終於可以好好地讓它安息，再次有一棟新的仁愛樓來陪伴孩子們學習。

這次新校舍最大特色是擷取伸港海洋、濕地的意象，建築師陳世國表示，在伸港廣袤潮間帶，海寮是漁民們海上共同的避難所，這次傳統一字型校舍，巧妙利用7個有韻律的外掛量體，來擷取海寮的意象，並以藍色系如同海浪般的女兒牆穿梭漂浮其中，將各個海寮小屋串接起來，讓學習思緒的海潮，暢流在生活學習的場域。